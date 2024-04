Als Lars Ricken den BVB zum Champions-League-Titel verhalf, war Nico Schlotterbeck noch gar nicht geboren. Den neuen Sport-Geschäftsführer kennt er daher kaum, hat aber viel von ihm gehört.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hatte bislang kaum Berührungspunkte mit dem neuen Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, freut sich aber auf die Zusammenarbeit.

«Er war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich weiß, dass er ein Held ist in Dortmund, und ich glaube, dass er auch als Spieler performt hat. Er hat jahrelang das Nachwuchsleistungszentrum geleitet. Aber ich habe ihn jetzt nicht so oft kennengelernt», sagte Schlotterbeck im Interview mit dem TV-Sender «Sky». Der 24-Jährige betonte aber auch: «Ich freue mich, ihn kennenzulernen und hoffe, wir haben eine gute Zusammenarbeit.»

Ricken, der für Dortmund 1997 im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin den Treffer zum 3:1 erzielte und seit 2014 in der Nachwuchsabteilung des Clubs in verantwortlicher Position arbeitet, wurde am Montag überraschend ab Mai als Nachfolger von Hans-Joachim Watzke als neuer Sport-Geschäftsführer beim BVB vorgestellt. Eigentlich galt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl als Favorit auf die Nachfolge von Watzke, der bis Ende 2025 aus der Geschäftsführung ausscheidet.