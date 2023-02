Trainer Thomas Reis vom Tabellenletzten FC Schalke 04 setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf einen steigenden Konkurrenzkampf in seinem Kader.

Gelsenkirchen (dpa) - «Ich bin froh, dass sich der Kader verändert hat und sich jetzt keiner mehr rausnehmen kann», sagte Reis nach dem Ende der Transferfrist. «Schön ist, dass einige Spieler zurückgekommen sind. Es stellt sich jetzt schon anders auf. Da ist schon auch Qualität dazu gekommen.»

Das Schlusslicht verpflichtete im Winter-Transferfenster sechs Spieler, gab aber auch vier Profis ab. In Rodrigo Zalazar und Alex Král kehren vor dem West-Duell bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zudem zwei wichtige, zuletzt verletzte Profis zurück. Fraglich ist indes, ob beide am Samstag wieder von Beginn an spielen. Vor allem im Hinblick auf Zalazar kündigte der Schalke-Coach an, «behutsam» agieren zu wollen.

Trotz der Neuzugänge im Winter startete Schalke mit nur einem Punkt aus drei Spielen in das neue Jahr. Dabei kassierte der Tabellenletzte neun Gegentreffer.