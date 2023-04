Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel hat seine Jobgarantie für Trainer Thomas Reis auch im Fall eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga erneuert. «Das steht für mich außer Frage», sagte Knäbel im Interview der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob Reis auch sicher Schalke-Trainer bleibe, wenn der Ruhrgebiets-Club den Klassenerhalt nicht schaffe.

Gelsenkirchen (dpa) - Reis hatte Schalke Ende Oktober vergangenen Jahres übernommen. Mit acht Spielen ohne Niederlage zu Beginn der Rückrunde führte der 49-Jährige den zwischenzeitlich abgeschlagenen Tabellenletzten wieder an die Nichtabstiegsplätze heran. Aktuell ist Schalke Vorletzter. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt einen Punkt, zu Rang 15 und dem nächsten Gegner TSG Hoffenheim fehlen vier Zähler.

«Thomas hat sehr schnell eine Bindung zum Verein und zu den Menschen hier bekommen. Man merkt, dass er nach den vielen Jahren in dieser Region ein Mann des Ruhrgebiets geworden ist», sagte Knäbel über den früheren Coach des VfL Bochum. «Dazu gehört seine direkte und offene Art, Botschaften zu vermitteln. Diese Art kommt nicht nur hier in der Region gut an, diese Art kommt auch bei Fußballern gut an. Er hat der Mannschaft schnell eine fußballerische DNA vermittelt, und ihm ist es schnell gelungen, Mannschaft und Trainerteam zu einer Einheit zusammen zu schweißen.»