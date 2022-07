Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und Rabbi Matondo gehen zukünftig getrennte Wege.

Gelsenkirchen (dpa) - Der Offensivspieler, der bei den Schalkern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023 hatte, wechselt nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Matondo war 2019 für etwa neun Millionen Euro verpflichtet worden und hat einen derzeitigen Marktwert von etwa vier Millionen Euro. Beim schottischen Rekordmeister soll der 21-Jährige einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Matondo bestritt insgesamt 30 Bundesliga-Spiele und zwei DFB-Pokalpartien für die Schalker. In der vergangenen Saison war er an Cercle Brügge verliehen und absolvierte dort 26 Partien, in denen er neun Treffer erzielte.