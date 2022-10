Die Trainersuche des FC Schalke 04 dauert an. Assistenz-Coach Matthias Kreutzer leitete auch am Donnerstag noch das Training beim Fußball-Bundesligisten.

Gelsenkirchen (dpa) - Der Tabellenvorletzte hatte die Einheit wohl in der Hoffnung, bis dahin einen Nachfolger für Frank Kramer gefunden zu haben, extra auf den Nachmittag verschoben. Ziel des Revierclubs ist es, spätestens bis zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag bei Hertha BSC (17.30 Uhr/DAZN) den neuen Chefcoach vorgestellt zu haben.

Offenbar gestalten sich die Suche und die Klärung von Details indes schwierig. Der lange als Top-Favorit gehandelte Thomas Reis müsste erst aus seinem noch gültigen Vertrag beim VfL Bochum kommen. Beim Revier-Nachbarn war Reis vor einem Monat beurlaubt worden. Laut Sport1 wurde zudem Bruno Labbadia angefragt, der aber abgesagt haben soll.

Schalke hatte am Dienstag im DFB-Pokal eine 1:5-Schlappe bei der TSG Hoffenheim und damit die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Am Mittwoch hatte sich der Revierclub daraufhin von Kramer getrennt.

Dessen Nachfolger muss sich auf einige Probleme einstellen. Zum einen hat der klamme Revierclub nach wie vor nicht viel Geld zur Verfügung und zum anderen ist die Qualität im Kader überschaubar. Nur in Ansätzen war bislang eine Bundesligatauglichkeit zu erkennen. Hinzu kommen vor allem in der Defensive einige Verletzungsprobleme. Am Donnerstag hatte Schalke mitgeteilt, das auch Leo Greiml langfristig ausfällt. Der Innenverteidiger wird am Freitag wegen einer Meniskusverletzung am Knie operiert.

