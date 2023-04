Beim FC Schalke ist die Freude über den wichtigen 5:2-Erfolg gegen Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga getrübt.

Gelsenkirchen (dpa) - In Ralf Fährmann, Tim Skarke und Cedric Brunner zogen sich gleich drei Profis in der Partie Verletzungen zu und werden dem Tabellenvorletzten vorerst fehlen. Torhüter Fährmann klagt über Probleme an den Adduktoren. Torschütze Skarke erlitt eine tiefe Fleischwunde am Knöchel. Brunner musste den Platz nach einem Fall auf die Schulter verlassen.

Laut Vereinsmitteilung steht das Trio am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg nicht zur Verfügung. Zudem sei «jeweils mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit zu rechnen».

«Es ist unheimlich schade, dass sie uns im Endspurt der Saison bis auf Weiteres fehlen werden», klagte Peter Knäbel. Dennoch gab sich der Sportvorstand zuversichtlich: «Wir haben in dieser Saison bereits einige Widerstände überwinden und Rückschläge hinnehmen müssen. Und wir haben es am Freitag gegen Hertha erneut unter Beweis gestellt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Das macht uns Mut und gibt uns viel Kraft für die letzten sechs Spieltage.» Mit dem Sieg über das neue Schlusslicht aus Berlin hatte sich der FC Schalke auf Rang 17 verbessert.

