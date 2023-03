Nach den erfolgreichen und emotionalen Spielen zuletzt beim VfL Bochum und gegen Borussia Dortmund sorgt sich Schalkes Trainer Thomas Reis um die Einstellung seiner Spieler.

Gelsenkirchen (dpa) - «Ganz ehrlich, das Training heute war unterirdisch», sagte Reis nach der Einheit am Donnerstag. «Wenn man so trainiert wie wir heute, braucht man gar nicht nach Augsburg zu fahren. Dann kann das auch schnell so ausgehen wie gegen Leipzig.»

Am 24. Januar hatte der FC Schalke 1:6 gegen Leipzig verloren und galt bereits als sicherer Absteiger aus der Fußball-Bundesliga. Seitdem ist Schalke aber unbesiegt, hat sich den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze erkämpft und ist vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg nicht mehr Letzter.

Zuletzt gelang dem Tabellen-17. in den Derbys in Bochum ein Sieg (2:0) und gegen Dortmund ein Unentschieden (2:2). Nun befürchtet Reis offenbar einen Spannungsabfall. «Ich denke, dass dieses Training hilfreich war, um nicht zufrieden zu sein mit dem, was man bislang erreicht hat», sagte Reis weiter.

Für das Spiel in Augsburg fällt Abwehrspieler Marcin Kaminski wegen eines Hexenschusses aus. Außenverteidiger Thomas Ouwejan ist nach Adduktorenbeschwerden wieder zurück im Training. Ein Einsatz am Samstag dürfte für den Niederländer indes zu früh kommen.