Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit dem niederländischen Nationaltorhüter Mark Flekken verlängert. Über Inhalte wie die konkrete Laufzeit wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart, wie die Badener mitteilten.

Freiburg (dpa) - Flekken war 2018 vom MSV Duisburg zu den Freiburgern gewechselt. Seitdem bestritt der 29-Jährige 60 Pflichtspiele für die Breisgauer. „Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach.

„Die Entwicklung hier in Freiburg ist für das Team und mich persönlich mehr als positiv. Ich fühle mich beim Sport-Club am richtigen Ort und bin stolz auf das, was wir bisher zusammen erreicht haben“, sagte Flekken, der mit dem SC vergangene Saison Liga-Sechster wurde und im DFB-Pokalfinale stand. „Mit harter Arbeit will ich weiter weit kommen.“