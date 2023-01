Rechtsverteidiger Lukas Kübler hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit und weitere Inhalte des neuen Arbeitspapiers machte der Clubkeine Angaben.

Freiburg (dpa) - Der 30 Jahre alte Kübler kam 2015 vom SV Sandhausen nach Freiburg und bestritt in dieser Saison zwölf Pflichtspiele (vier Tore). Im ersten Training des neuen Kalenderjahres hatte Kübler am Montag wegen Beschwerden an der Achillessehne gefehlt.

