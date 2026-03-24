Matthias Sammer hält die Trennung von Sebastian Kehl und Borussia Dortmund für richtig. Den Kurs mit dem neuen Sportdirektor unterstützt der Berater.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds sportlicher Berater Matthias Sammer hält die Absetzung von Sportdirektor Sebastian Kehl angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate für logisch. «Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen. Beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Dann ist es konsequent», sagte Sammer im Sky-Talkformat «Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk». Kehl und der Verein hätten sich «ein bisschen aneinander abgearbeitet».

Der frühere Nationalspieler Kehl war als Profi und Funktionär fast ein Vierteljahrhundert beim westfälischen Traditionsclub tätig gewesen. Als Nachfolger verpflichtete der BVB Nils-Ole-Book von Zweitligist SV Elversberg.

Sammer: Kehl sollte «ein bisschen durchschnaufen»

«Manchmal kommt die Zeit, in der es nicht mehr passt und Reibungspunkte entstehen. Es ist die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Der Verein hat die Möglichkeit, eine Veränderung zu tätigen», betonte der seit 2018 als externer Berater für den Bundesligisten tätige Sammer und hat auch einen Tipp für Kehl: «Sebastian sollte jetzt ein bisschen durchschnaufen. Er wird eine gute Position finden», so der 58-Jährige.

Kehls Nachfolger Book hält Sammer indes für eine «fantastische Idee». «Sie ist mutig, sie ist eine Herausforderung, aber sie ist analytisch», betonte Sammer und machte zugleich eine Ansage in Richtung Book: «Was er vielleicht noch nicht hat (Titel, Anm. d. Red.), dann bin ich mal mutig und sage, das wird er mit uns bald bekommen.»