Die WM soll für den algerischen Verteidiger aber nicht in Gefahr sein. Hoffnung besteht beim BVB für die Rückkehr eines Trios. Gegen Frankfurt soll Wiedergutmachung her.

Dortmund (dpa) - Für Borussia Dortmunds Abwehrspieler Ramy Bensebaini ist die Saison laut Trainer Niko Kovac vorzeitig beendet. Der Algerier, der schon beim 0:1 bei seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach am Sonntag gefehlt hatte, laboriert weiter an einer Fußverletzung.

«Das mit Ramy klappt nicht. Er hat weiter Schmerzen», sagte Kovac vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. «Ich glaube persönlich, dass es auch im nächsten Spiel in Bremen nichts werden wird. Das heißt, dass es das für ihn erst mal war für die Bundesliga - für die WM natürlich nicht.»

Wieder mit Süle, Nmecha und Adeyemi?

Dagegen soll Angreifer Karim Adeyemi nach muskulären Problemen und drei verpassten Spielen sein Comeback geben. Der 24-Jährige ist bereits wieder voll im Mannschaftstraining. Die ebenfalls zuletzt angeschlagenen Felix Nmecha und Niklas Süle trainierten zumindest teilintegriert wieder mit. Bei ihnen soll sich ein Einsatz gegen Frankfurt am Donnerstag entscheiden. «Ich würde mir wünschen, dass alle drei wieder eine Alternative sind», sagte Fußballlehrer Kovac.

Bei seinem Ex-Club Eintracht herrscht derzeit reichlich Unruhe. Für den BVB geht es eigentlich um kaum noch etwas, Platz zwei ist vor dem vorletzten Spieltag so gut wie sicher. Dennoch sieht Kovac nach der Enttäuschung im Borussen-Duell Anlass zu Wiedergutmachung: «Wir wollen unseren Fans noch einmal etwas zeigen und die Saison als Zweiter beenden.»