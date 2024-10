Was nun, Nuri Sahin? Auf das 2:5 beim großen Real Madrid folgt für den jungen Trainer ein 1:2 gegen den viel kleineren FC Augsburg. Auswärts floppt der BVB - und die Krise kann sich rasch zuspitzen.

Augsburg (dpa) - Manchmal mochte Nuri Sahin gar nicht mehr hinsehen. Dortmunds Trainer schlug beim nächsten Auswärtsflop seiner Mannschaft auf der Bank die Hände vors Gesicht, nach dem Schlusspfiff flüchtete er in die Kabine. Aber danach duckte sich der 36-Jährige nicht weg, sondern er stellte sich am Ende einer ganz bitteren Woche und in seiner ersten großen Krisenlage als BVB-Chefcoach vor jedes Mikrofon und allen kritischen Fragen.

Erst der Fünf-Tore-Blackout in der Champions League beim 2:5 gegen das große Real Madrid. Dann das erschreckende und nicht mehr schön zu redende 1:2 (1:1) beim viel, viel kleineren FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga: Das war auch zu viel für die treuen Fans. Bedröppelt standen die BVB-Kicker vor dem Fanblock und hörten lautstarke Pfiffe.

Nuri Sahin (r) kann nicht mehr hinschauen: Der BVB verliert schon wieder auswärts. Foto: Tom Weller/dpa

«Das gehört zu unserem Schicksal, dass wir auch mal ausgepfiffen werden», sagte Sahin. Er nahm vielmehr seine Spieler und sich selbst massiv in die Pflicht. «Wir sind dran! Wir sind die, die liefern müssen - und nur wir», sagte der 36-Jährige im Presseraum des FCA-Stadions.

Kehl stützt Sahin: «Marschieren gemeinsam weiter»

Früh in der Saison ist der BVB in einer Situation angekommen, in der auch die Vereinsbosse auf die Probe gestellt werden, das Langzeitprojekt Sahin konsequent durchzuziehen. «Wir marschieren gemeinsam weiter und stehen komplett dahinter», versicherte Sportdirektor Sebastian Kehl. Er vertraue dem Trainer voll. Dieser wiederum mahnte, man müsse der «Situation standhalten und gemeinsam da durchgehen». Er sei «mit Leib und Seele Trainer von Borussia Dortmund». Aber Sahin weiß natürlich, «dass es besser werden muss».

Pfiffe nach der Niederlage: Die BVB-Profis vor ihren mitgereisten Fans. Foto: Tom Weller/dpa

In Augsburg ging alles wie gemalt los. Donyell Malen traf nach vier Minuten. Und dann? War es mit der schwarz-gelben Herrlichkeit vorbei. Sahin sah zwei «Wahnsinns-Gegentore nach unforced errors», also ungezwungenen Fehlern von Augsburgs Matchwinner Alexis Claude-Maurice. Und erneut war auch Emre Can ein Gesicht des aktuellen BVB-Zustandes.

Schon wieder Can

In Madrid kam der gerade indisponierte Kapitän beim Stand von 2:2 ins Spiel. Am Ende hieß es 2:5. In Augsburg kam Can beim Pausenstand von 1:1 notgedrungen für den verletzten Waldemar Anton. Kaum auf dem Platz, war er mit einer unglücklichen Abwehraktion am Augsburger 2:1 beteiligt, weil der Ball auf dem Fuß von Torschütze Claude-Maurice landete.

Der Mann des Spiels: Alexis Claude-Maurice (r) bei seinem ersten Tor. Foto: Tom Weller/dpa

Auf dem Platz stand spätestens danach keine Einheit mehr. Sahins prominent besetztes Team zerfällt auswärts viel zu leicht in seine Einzelteile. Brandt nannte das zweite Gegentor «einen Nackenschlag». Das Spiel sei wild geworden, «das ist nicht unsere Paradedisziplin».

Ein Punkt aus vier Auswärtsspielen

Es sei «leichter, ein Tau mit vielen Leuten zu ziehen als alleine», beklagte Brandt. Der hilflose Anführer sprach von einem «vogelwilden» und «verwirrenden» Gefühl auf dem Platz und riet zu einem Reset: «Wir müssen ganz vorne bei den Basics anfangen.»

Daheim läuft's ja: Vier Spiele, vier Siege. Und auswärts? Vier Spiele, ein Punkt. «Wir laufen in der Liga hinterher», sagte Kehl. Nicht der Tabellenspitze und dem Meistertitel, sondern sogar den Champions-League-Plätzen. Kehl war in den Stadion-Katakomben erkennbar darum bemüht, den Fokus der Verantwortung vor allem auf die Spieler zu lenken. «Die Verantwortlichkeiten liegen am Ende schon auf dem Platz», sagte der Ex-Profi.

Kehl ärgerte das «harmlose» Offensivspiel und «die vielen Gegentore». Und er kündigte an, dass «wir erneut kritisch mit den Dingen umgehen werden». Zum x-ten Mal. Die Zeit dafür ist freilich sehr kurz. Am Dienstag geht es schon weiter im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg - auswärts! Und am Sonntag danach kommt das starke RB Leipzig ins Dortmunder Stadion.

Und jetzt: Wolfsburg im Pokal, Leipzig in der Liga

Die Situation könnte sich nochmals dramatisch verschärfen, für den BVB, für die Bosse - und für Sahin. Zumal sich ausgerechnet jetzt auch noch die Personalsituation zuspitzt. In Augsburg mussten nacheinander Waldemar Anton (Bauchmuskeln und Hüfte), Marcel Sabitzer (Rücken) und Julian Ryerson verletzt vom Platz. «Ich glaube nicht, dass sie spielen», sagte Sahin mit Blick auf Wolfsburg: «Wenn es nicht läuft, kommt so etwas noch dazu.»