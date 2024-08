Fünf Profis von Borussia Dortmund stehen im aktuellen DFB-Kader. Julian Brandt und Niklas Süle fehlen aber weiterhin - noch, sagt BVB-Coach Nuri Sahin.

Dortmund (dpa) - BVB-Trainer Nuri Sahin sieht seine beiden Schützlinge Julian Brandt und Niklas Süle auf einem guten Weg zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. Das Duo, das bei Borussia Dortmund aktuell zur Stammelf zählt, fehlt im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden beiden Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande.

«Ich hätte es natürlich sehr gerne gesehen, dass Jule und Niki dabei gewesen wären», sagte Sahin nach der Nominierung. «Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Wenn die Jungs auf höchstem Niveau weiterhin so abliefern, dann werden sie auch zurückkehren.»

Offensivspieler Brandt war trotz teils starker Leistungen in der Rückrunde bereits für den EM-Kader nicht nominiert gewesen. Für diesen war Abwehrspieler Süle ohnehin nicht infrage gekommen, da er wegen offensichtlicher Fitnessprobleme im Frühjahr kaum noch eine Rolle in Dortmund gespielt hatte. Der frühere Bayern-Profi ist unter dem neuen Dortmunder Coach Sahin aktuell aber wieder Stammspieler. In der Sommerpause hatte sich der 28-Jährige in einen deutlich besseren Zustand gebracht.