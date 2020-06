München (dpa) - FC Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge blickt mit Sorge auf den engen Terminplan im August und September.

«Ich halte es eigentlich für nicht gut, was da gerade diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen worden ist», sagte der 64-Jährige im ZDF-«Morgenmagazin» mit Blick auf die Ansetzung von Länderspielen Anfang September. Am Mittwoch hatte die Europäische Fußball-Union zudem das Champions-League-Finalturnier in Lissabon für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert. In der Europa League wird vom 10. bis zum 21. August in Deutschland gespielt.

«Wenn eine Mannschaft, egal ob Leipzig, Bayern oder Leverkusen, weit im Wettbewerb kommt, muss man garantieren, dass die Spieler anschließend mindestens zwei Wochen Urlaub haben», sagte Rummenigge.

Die Bayern müssen noch ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea absolvieren (Hinspiel: 3:0), RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale. Leverkusen ist wie der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch in der Europa League dabei. Bezogen auf den Europapokal sei er froh, «dass die UEFA die Champions League zu Ende spielt», sagte Rummenigge, «weil ich ein erbitterter Gegner von Entscheidungen am grünen Tisch bin.»

Die Nationalmannschaft spielt in der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in der Schweiz. Laut Rummenigge plant zudem die Bundesliga derzeit, dass «die neue Saison Mitte September gestartet wird.» Ein möglicher Termin wäre dann Freitag, der 11. September.