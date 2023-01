Karl-Heinz Rummenigge besorgen die Ausfälle von Neuer, Hernández und Mané beim FC Bayern mehr als der WM-Frust etlicher Münchner Spieler. Gespannt ist er auf die Mega-Kraftprobe mit Messi und Mbappé.

München (dpa) - Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge glaubt nicht an „negative Nachwirkungen“ der Fußball-Weltmeisterschaft beim FC Bayern München.

Insbesondere für die große Gruppe der deutschen Nationalspieler um Thomas Müller und Joshua Kimmich verlief das Turnier in Katar mit dem Vorrunden-Aus maximal enttäuschend. Der 67-Jährige erinnerte vielmehr an eine vergleichbare Situation.

„2018 sind die Spieler mit großer Enttäuschung von der WM in Russland zurückgekommen. Ihren Frust haben sie dann mit großem Ehrgeiz in der Bundesliga kompensiert und sich beim FC Bayern voll reingehängt“, sagte der 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Trainingsstart der Münchner Profis an diesem Dienstag. Die Bayern wurden 2019 deutscher Meister und DFB-Pokalsieger.

Rummenigge besorgt zum Jahreswechsel eher die Personalsituation beim Bundesliga-Tabellenführer. „Mit Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané fallen nun erst einmal drei Leistungsträger aus. Ich wünsche mir natürlich für das neue Jahr, dass sich nicht noch weitere Spieler verletzen.“ Nationaltorhüter Neuer (Unterschenkelbruch) und Abwehrspieler Hernández (Kreuzbandriss) fallen für den Rest der Saison aus.

Unklar, wann Mané wieder fit wird

Bei Stürmerstar Mané ist nach einer Operation am Wadenbeinköpfchen ungewiss, ob er bis zum Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain Mitte Februar wieder fit wird. Auf die beiden Duelle ist auch Rummenigge extrem gespannt: „Die Begegnung könnte auch ein Champions-League-Endspiel sein“, sagte er zur Neuauflage des Finales von 2020, das die Bayern in Lissabon mit 1:0 gewannen.

Rummenigge äußerte höchsten Respekt vor dem Pariser Starensemble: „Die zwei besten Spieler der WM, Lionel Messi und Kylian Mbappé, spielen für PSG. Messi konnte seine fantastische Karriere mit dem WM-Titel krönen, und Mbappé wurde Torschützenkönig in Katar. Das Offensivpotenzial von Paris ist also à la bonne heure.“

Beeindruckt hat Rummenigge aber auch die Münchner Erfolgsserie vor der langen WM-Pause. „Wie die Mannschaft nach den Wochen, in denen sie kein Spiel gewonnen hatte, wieder aufgestanden ist, das hat mir wahrlich imponiert.“ Die Tabellenführung in der Bundesliga zum Jahreswechsel biete „beste Voraussetzungen, dass die Meisterschaft 2023 ebenfalls wieder nach München vergeben wird. Aber wir wissen auch, dass in der Champions League der Erwartungshorizont in dieser Saison sehr hoch ist.“