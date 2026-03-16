Nach dem 1:1 des FC Bayern in Leverkusen regt sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß mächtig auf. Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes reagiert auf dessen heftige Schiedsrichter-Kritik.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes kann die heftige Kritik von Uli Hoeneß nach dem 1:1 zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München nicht nachvollziehen. «Nein, verstehe ich nicht und sehe ich auch nicht so», sagte Rolfes.

Der 44-Jährige führte aus: «Es gab mit Sicherheit Situationen, die durch den Videoschiedsrichter überprüft worden sind, wo dann ein bisschen Unterbrechung war. Aber ansonsten hat der Schiedsrichter das Spiel laufenlassen. Es gab Spielfluss, es gab Torraumszenen, es gab Zweikämpfe im Mittelfeld oder auf dem Platz.» Rolfes ergänzte: «Da habe ich schon ganz andere Spiele erlebt, obwohl ich ein bisschen jünger bin.»

Zwei Platzverweise für die Bayern

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte in der «Bild» über das Schiedsrichterteam um Hauptreferee Christian Dingert gesagt: «Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe.»

Dingert hatte im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag auch die beiden Münchner Nicolas Jackson und Luis Díaz des Feldes verwiesen. Jackson sah Rot, Díaz Gelb-Rot. Zudem wurden zwei Bayern-Tore von Jonathan Tah und Harry Kane jeweils wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt.