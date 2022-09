Bochums Trainer Thomas Reis gibt sich in der Krise des VfL kämpferisch und motiviert.

Bochum (dpa) - „Ich habe Bock, durch dieses Tal zu gehen. Bei Sonnenschein kann jeder rausschauen, jetzt ist es ein bisschen regnerisch“, sagte der Coach des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Bochum hat in dieser Saison in fünf Spielen noch keinen Punkt geholt und spielt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Ruhrgebietsrivalen FC Schalke 04.

Reis steht nicht nur wegen der sportlichen Misere unter Druck. Medienberichten zufolge soll der 48-Jährige im Sommer einen Wechsel zum FC Schalke erwogen haben. Reis bestritt dies zuletzt. Sein Kontrakt beim VfL Bochum läuft 2023 aus. Die Vertragsgespräche ruhen zurzeit.