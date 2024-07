Die Wechselgerüchte um Xavi Simons halten dieser Tage an. Jetzt hat sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose zu der Thematik geäußert.

Leipzig (dpa) - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Xavi Simons bleibt aller Voraussicht beim Bundesligisten RB Leipzig. Nach entsprechenden Medienberichten sagte Trainer Marco Rose während einer Medienrunde im Trainingslager in den USA: «Anscheinend hat Xavi für sich entschieden, sein gutes Jahr in Leipzig für seine Entwicklung mitzunehmen und bei uns Führungsspieler zu werden und Verantwortung zu übernehmen.» Zuvor hatten der «Kicker» und der MDR darüber berichtet.

«Dafür, dass schon geschrieben wurde, dass seine Ablöse feststeht, sieht es gar nicht so schlecht aus für uns und darüber freue ich mich», sagte Rose.

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte um einen möglichen Transfer zum FC Bayern gegeben. Der TV-Sender Sky berichtete am Dienstagvormittag bereits, die Entscheidung des Niederländers für einen Verbleib in Leipzig sei gefallen. Simons war in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain an die Leipziger ausgeliehen worden. Beide Vereine scheinen sich über eine Verlängerung weitgehend einig zu sein. Der 21-Jährige steht bei den Franzosen noch bis 2027 unter Vertrag.