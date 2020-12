RB Leipzig ist drauf und dran, Borussia Dortmund den Rang abzulaufen. Und da ist ja auch noch Bayer Leverkusen.

Ist das schon ein „Neo-Klassiker“? Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig war auf jeden Fall aufregender als die letzten Duelle zwischen den Bayern und dem Dauerherausforderer Borussia Dortmund. RB Leipzig hat seit dem Fußball-Comeback nach der Corona-Pause ab Mai eine tolle Entwicklung genommen. Natürlich gab es den einen oder anderen Rückschlag – beispielsweise das 0:5 in der Champions League bei Manchester United – was aber nichts an der Grundtendenz ändert. Der forsche Trainer Julian Nagelsmann hat Leipzig weiter geformt, die Auftritte in der Champions-League-Endrunde in Lissabon gaben Selbstvertrauen. Die Innenverteidigung mit Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté ist vom Feinsten. Emil Forsberg, zwischenzeitlich in einem kleinen Tief, ist eindrucksvoll zurück. Der Abgang von Timo Werner wurde alles in allem gut aufgefangen.

Manuel Neuer mit Respekt

„Die Saison wird kein Selbstläufer“, meinte dann am Samstag auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Da schwingt Respekt mit. Wenn die Bayern schwächeln, wird RB Leipzig da sein. Dafür bürgen so schmucklose, aber wichtige Siege wie am Samstag vor einer Woche bei Arminia Bielefeld. Borussia Dortmund hat sich, gewollt oder ungewollt, schon viel zu abhängig gemacht von Superstürmer Erling Haaland. Auch wenn die norwegische Wuchtbrumme jetzt bis zum Jahresende verletzt fehlt, so hat der Titelaspirant in der Offensive doch Spieler wie Marco Reus. Julian Brandt, Jadon Sancho oder Thorgan Hazard in seinen Reihen, Spieler also der allersten Güte. Das 1:1 in Frankfurt war zu wenig.

Bayer hat einen Lauf

Neuer Tabellenzweiter ist seit Sonntagabend Bayer Leverkusen. Das Team ist (erstaunlich) konstant. Ist das schon mehr als Vizekusen? Oder ist dies das x-te Strohfeuer?