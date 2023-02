Trainer Marco Rose will vor seinem möglichen Rekordspiel die Serie an ungeschlagenen Spielen von RB Leipzig nicht mehr thematisieren.

Leipzig (dpa) - «Es geht nur um die Leistung, die muss stimmen. Ich habe für mich entschieden, ich rede nicht mehr über die Serie», sagte Rose vor dem Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dennoch zieht der Coach seine Erkenntnisse aus den 17 Spielen ohne Niederlage mit dem Pokalsieger: «Es ist wichtig, dass man das richtig einordnet. Dass man wahrnimmt, was geleistet wurde und was alles dazugehört.»

Verliert Leipzig in Köln nicht, stellt Rose den Rekord von RB-Architekt Ralf Rangnick ein. Der schaffte in der Saison 2018/19 18 Spiele ohne Niederlage. Die Bestmarken beziehen sich nur auf die Erstliga-Zeiten von RB. «Je länger und häufiger man darüber redet, desto mehr wird es ein Thema, was zu groß ist», sagte Rose über den Lauf. Die bisher letzte Niederlage kassierte Leipzig am 17. September vergangenen Jahres in Mönchengladbach.

Personell ist allein der Einsatz von Josko Gvardiol fraglich. Der Innenverteidiger klagte im Pokal gegen Hoffenheim über muskuläre Probleme und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Laut Rose sei es jedoch keine strukturelle Verletzung. Ein Einsatz in Köln würde sich allerdings erst nach dem Training am Freitag entscheiden.