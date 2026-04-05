Was war da denn los? Serge Gnabry bejubelt den Münchner Sieg in Freiburg mit einer speziellen Hose. Da ist auch Trainer Vincent Kompany überfragt.

Freiburg (dpa) - Eine Hose und viele Fragen: Der Jubel des FC Bayern München über den spektakulären Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg fiel mitunter skurril aus. Serge Gnabry schlüpfte nach dem 3:2 bei den Badenern in der Fußball-Bundesliga am Samstag plötzlich in eine spezielle Hose, die Doppeltorschütze Tom Bischof ihm gebracht hatte. Darauf zu sehen: das Gesicht von Teamkollege Leon Goretzka - und zwar in mehrfacher Ausführung.

Diese Hose sorgte beim Jubel der Bayern für Aufsehen. Foto: Tom Weller/dpa

Trainer Kompany überfragt

Josip Stanisic hielt zudem ein großes Poster in den Händen, auf dem Goretzka mit freiem Oberkörper zu sehen war. Was das Ganze sollte? Da war selbst Trainer Vincent Kompany überfragt. «Vielleicht ist mein Deutsch nicht so gut», sagte der Belgier, als er auf der Pressekonferenz auf die Hose angesprochen wurde. Er habe das Gefühl, die Frage nicht verstanden zu haben. Kompanys Ratlosigkeit und sein Schmunzeln sorgten für Erheiterung.

Die Hose gehörte offenbar einem Fan. «Ich glaube, die wurde wieder abgegeben», sagte Joshua Kimmich nach der Partie mit einem Grinsen.

Auch der 31-jährige Goretzka selbst musste über den kuriosen Auftritt der Mannschaftskameraden lachen. Der Nationalspieler, dessen Vertrag ausläuft, wird den Rekordmeister im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen.