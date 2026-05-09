Bundesliga Premiere: Harry Kane verschießt ersten Bundesliga-Elfmeter

VfL Wolfsburg - Bayern München
Der erste Elfmeter-Fehlschuss seiner Bundesliga-Karriere: Harry Kane im Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

24 Mal trat Harry Kane in der Fußball-Bundesliga bislang zum Elfmeter an. Und 24 Mal traf er auch. Diese Serie endete in Wolfsburg.

Wolfsburg (dpa) - Torjäger Harry Kane vom FC Bayern München hat zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga einen Elfmeter verschossen. Im Spiel beim VfL Wolfsburg schoss der 32 Jahre alte Engländer in der 36. Minute beim Stand von 0:0 über das Tor. Kane war bei seinem Schuss etwas weggerutscht.

Seit seiner Verpflichtung von Tottenham Hotspur im Sommer 2024 hatte Kane zuvor 24 von 24 Elfmetern in der Fußball-Bundesliga verwandelt. Nur in zwei anderen Wettbewerben scheiterte er jeweils einmal vom Punkt: Im DFB-Pokal dieser Saison im Erstrunden-Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. Und in der Champions League im Januar gegen Union Saint-Gilloise.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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