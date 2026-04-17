Ex-Weltmeister-Trainerin Jill Ellis, nun bei der FIFA, würdigt Etas Weg an die Spitze bei Union Berlin. Die neue Cheftrainerin der Eisernen sende ein starkes Signal an viele Mädchen und Frauen.

Berlin (dpa) - Marie-Louise Eta hat vor ihrem historischen Debüt als Cheftrainerin des Männerteams von Union Berlin Post von der FIFA bekommen. «Die Ernennung zur weiblichen Cheftrainerin in einer Spitzenposition bei den Männern bringt unser Spiel insgesamt nach vorne und sendet ein starkes Signal an viele andere Mädchen und Frauen in der ganzen Welt, dass auch sie davon träumen können, als Trainerinnen auf dem höchsten Niveau zu arbeiten - im Frauen- und im Männer-Fußball», schrieb Jill Ellis, Chief Football Officer beim Weltverband, in einem persönlichen Brief an Eta.

Ellis, als National-Trainerin der USA zweimal Weltmeisterin im Fußball der Frauen, hob die aus ihrer Sicht besondere Bedeutung von Etas Beförderung beim Bundesligisten von der Jugend- zur Männer-Trainerin hervor.

Beförderung als Beleg für «harte Arbeit»

«Die erste Cheftrainerin in einer der Top-Fünf Männerligen Europas zu werden, ist nicht nur ein bedeutender Erfolg für dich persönlich - es ist auch ein Beleg für deine harte Arbeit und den Beitrag, den du und der 1. FC Union Berlin geleistet haben, um das Spiel zu entwickeln», hieß es in dem Glückwunsch-Schreiben.

Eta war am vergangenen Samstag von den «Eisernen» zur Nachfolgerin von Trainer Steffen Baumgart ernannt worden. Die 34-Jährige war anschließend vielfach für ihre neue Rolle beglückwünscht worden, musste aber auch sexistische Kommentare in sozialen Netzwerken erdulden.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) feiert sie ihre Premiere im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Dafür wünsche man ihr «jeden Erfolg», schrieb FIFA-Funktionärin Ellis.