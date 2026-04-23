Tim Kleindienst arbeitet an seinem Comeback im Trikot von Borussia Mönchengladbach - und hofft weiterhin auf eine WM-Teilnahme. Auch sein Trainer bestärkt die Hoffnungen des Stürmers.

Mönchengladbach (dpa) - Trotz der langen Verletzungspause von Tim Kleindienst sieht sein Trainer Eugen Polanski weiterhin Chancen auf eine WM-Nominierung - und steht dabei auch im Austausch mit dem Deutschen Fußball-Bund. «Ich kenne den einen oder anderen aus dem Trainerteam vom DFB. Da haben wir schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was die Möglichkeiten betrifft und was die Rolle von Tim eventuell sein könnte beim DFB», sagte der Coach von Borussia Mönchengladbach.

«Am Ende entscheidet der Bundestrainer und Tim ist derjenige, der liefern muss, der uns dann aber auch vielleicht helfen kann. Dementsprechend ist es für uns als Borussia Mönchengladbach und für mich als Trainer extrem gut, wenn die Situation so ist, wie sie ist, und dass sich Tim da diese Hoffnung auch meiner Meinung nach berechtigt macht», betonte der 40-Jährige, der Kleindienst «auf einem guten Weg» zurück sieht.

Kleindienst glaubt an seine WM-Chance

Erst zwei kurze Einsätze in der Bundesliga Ende November sowie eine Einwechslung beim Pokal-Aus Anfang Dezember stehen für Kleindienst in dieser Saison zu Buche. Zwei Knieoperationen im Mai und Dezember bremsten den 30-Jährigen nahezu über die gesamte Spielzeit aus. «Ich schätze ihn so ein, dass wenn es diese WM nicht geben würde, er trotzdem den gleichen Fokus haben würde, um schnell wieder bei der Mannschaft zu sein. Aber das gibt sicher noch einmal eine extra Motivation», erklärte Polanski.

Im Visier für ein Comeback hat Kleindienst selbst das vorletzte Saisonspiel in Augsburg oder die abschließende Partie gegen die TSG Hoffenheim. Die Hoffnung auf die WM bleibt dennoch. «Solange es keinen Anruf oder keine Aussage gibt, dass es für mich zu 100 Prozent vorbei ist, gibt es eine Chance - und wenn sie nur ein Prozent beträgt», sagte Kleindienst beim Streamingdienst DAZN. «Diese Chance versucht man, wahrzunehmen.»

Zumindest zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Kleindienst zuletzt Kontakt, wie er in einem Interview mit der «Sport Bild» berichtete: «Er hat mir mal eine Nachricht geschrieben und nach dem Ist-Zustand gefragt. Mir ist klar, in welcher Rolle ich dorthin mitfahren würde. Aber vielleicht gibt es diesen einen besonderen Moment.»