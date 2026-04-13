Vorreiterinnen wie Marie-Louise Eta, Claudia Neumann oder Megan Rapinoe lassen sich im männerdominierten Fußball nicht stoppen - auch nicht von Hass und Häme. Welche Hürden sie überwinden müssen.

Berlin (dpa) - Am Samstag wird Marie-Louise Eta (34) Bundesliga-Geschichte schreiben: Sie ist die erste Cheftrainerin eines Männerteams. Ihre Beförderung beim 1. FC Union Berlin markiert einen Meilenstein im männlich dominierten Profifußball. Die frühere Nationalspielerin reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Frauen, die Pionierarbeit leisten - ob als Trainerin, Moderatorin oder Aktivistin. Ein Überblick über zentrale Vorreiterinnen.

Bibiana Steinhaus-Webb

Bibiana Steinhaus-Webb war 2017 die erste Frau, die ein Spiel in der Männer-Bundesliga leitete. «Ich wollte immer nur nach Leistung bewertet werden», betonte die 47-Jährige, die ihre Karriere als Unparteiische 2021 beendete. Insgesamt pfiff Steinhaus-Webb in ihrer Laufbahn 23 Partien im Oberhaus, 92 in der 2. Bundesliga. Viermal wurde sie als Weltschiedsrichterin ausgezeichnet. Außerdem war sie die erste Frau, die sowohl das Finale einer Frauen-WM als auch das Finale eines olympischen Fußballturniers der Frauen leitete.

Vorreiterin bei den Schiedsrichterinnen: Bibiana Steinhaus-Webb. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Megan Rapinoe

Die US-Amerikanerin war nicht nur Nationalspielerin, sondern auch Aktivistin und starke Stimme neben dem Platz. Die frühere Ballon-d'Or-Gewinnerin kämpfte während ihrer Karriere immer wieder gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus und scheute dabei auch keine Konfrontation mit US-Präsident Donald Trump. «Als ich älter geworden bin, habe ich erkannt, wie mächtig eine Stimme sein kann», sagte die frühere Kapitänin des US-Teams einmal. 2012 hatte sich Rapinoe offen zu ihrer Homosexualität bekannt.

Beendete 2023 ihre aktive Karriere: die US-Amerikanerin Megan Rapinoe. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/dpa

Tatjana Haenni

Seit Januar ist Tatjana Haenni die Vorsitzende der Geschäftsführung bei RB Leipzig und damit aktuell die einzige Frau an der Spitze eines Bundesligisten. Haenni war Schweizer Nationalspielerin und arbeitete auch als Trainerin. Sie gilt seit Jahren als eine der großen treibenden Kräfte im Frauenfußball. Bei der UEFA und bei der FIFA hatte sie verantwortliche Posten, ebenso in der US-Frauenliga NWSL als Sportdirektorin. Haenni organisierte auch die Frauen-WM 2011 in Deutschland mit. Außerdem war die 59-Jährige die erste Frau in der Geschäftsführung des Schweizer Fußball-Verbandes.

Seit diesem Jahr ist Tatjana Haenni CEO von RB Leipzig. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa

Katja Kraus

Zu den einflussreichsten Frauen im deutschen Fußball gehört auch Katja Kraus. Die Geschäftsführerin der Werbeagentur Jung von Matt/sports war nach ihrer aktiven Karriere als Bundesligaspielerin Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, Vorstandsmitglied beim Hamburger SV und Mitglied des Aufsichtsrats von adidas. «Eine Reihe von Männern hat sich damit schwergetan. In der Anfangszeit wurde beharrlich nach meinen Fehlern gesucht», berichtete Kraus jüngst in einem Interview auf der Plattform «B42». Die Union-Entscheidung pro Eta begrüßt sie: «Sie wird definitiv ein Vorbild sein. Wir brauchen diese Vorbildfunktion», sagte sie der dpa.

Katja Kraus war von 2003 bis 2011 im Vorstand des Hamburger SV. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

Claudia Neumann

Nur wenige bekommen im Netz so viel Hasskommentare ab wie Claudia Neumann. Die ZDF-Sportreporterin schrieb 2016 Fernsehgeschichte als erste Frau, die bei einem EM-Spiel der Männer am Mikrofon saß. In den Folgejahren kommentierte sie WM-Spiele oder 2023 das Männer-Finale der Champions League. Immer wieder wurde sie zum Opfer sexistischer Beleidigungen und im Netz mit Häme und Kritik überschüttet. Das ZDF stellte sogar phasenweise die Kommentar-Funktion in den sozialen Medien ab.

Moderatorin Claudia Neumann muss regelmäßig sexistische Kommentare aushalten. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Sabrina Wittmann

Mit ihrer Beförderung zur Interims- und später Cheftrainerin hatte Sabrina Wittmann 2024 deutsche Fußball-Geschichte geschrieben. Dies sei schon ein «Rucksack» gewesen, sagte die erste Trainerin im deutschen Männer-Profifußball jüngst in einem Podcast. «Der war schon ein bisschen schwerer, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein.» Doch Wittmann setzte sich durch. Im Januar 2026 erhielt sie nach einem Lehrgang vom Deutschen Fußball-Bund die DFB Pro-Lizenz. Im März verlängerte Ingolstadt den Vertrag mit Wittmann.

Sabrina Wittmann verlängerte kürzlich ihren Vertrag bei Fußball-Drittligist Ingolstadt. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Donata Hopfen

«Gebt der Frau eine Chance», hatte Christian Seifert Ende 2021 appelliert, bevor Donata Hopfen seine Nachfolge antrat und Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga wurde. Doch ihre Zeit an der DFL-Spitze war schneller vorbei als gedacht: Nach knapp einem Jahr wurde die bis dahin mächtigste Frau im deutschen Fußball wieder abgesetzt. Für Kritik sorgte während ihrer Amtszeit unter anderem ein Interview, in dem Hopfen Playoffs in der Bundesliga und einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien zunächst nicht ausgeschlossen hatte.

Nur knapp ein Jahr an der DFL-Spitze: Donata Hopfen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Inka Grings

Grings übernahm im April 2019 den damaligen West-Regionalligisten SV Straelen im Abstiegskampf - und wurde so zur ersten Frau, die ein Team aus einer der ersten vier Männer-Ligen Deutschlands trainierte. Sie stieg mit dem Club ab und prompt wieder auf. Danach verließ die inzwischen 47-Jährige den Verein, sie wollte eine neue Herausforderung. Gegen Vorurteile habe sie sich kaum wehren müssen, sagte Grings der dpa. «Die Spieler bestätigen, worauf es ankommt: nämlich ob du Qualitäten, Kompetenzen hast, ob du authentisch bist, führen kannst. Und warum soll ich das als Frau nicht können?» Auch Imke Wübbenhorst coachte 2020 in Lotte einen Männer-Viertligisten.

Stieg einst mit dem SV Straelen aus der Männer-Regionalliga ab und dann wieder auf: Inka Grings. (Archivbild) Foto: Michael Buholzer/dpa

Nicole Kumpis

Nicole Kumpis wurde 2022 zur Präsidentin des damaligen Drittligisten Eintracht Braunschweig gewählt. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten stand wieder eine Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs. «Mein Handy stand nicht still. Es hat größere Wellen geschlagen, als ich es erwartet hätte», berichtete Kumpis damals. In ihrem Wahlkampf ging es Kumpis erklärtermaßen nie um die Geschlechterfrage. «Ich habe dazu im Vorfeld gesagt, dass mir das nicht wichtig ist. Es setzt aber ein Zeichen und das muss es auch.» 1986 war die FDP-Politikerin Gisela Schwerdt für acht Monate Präsidentin des damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld. Der TSV 1860 München stieg 1991 unter Vereinschefin Liselotte Knecht von der Bayernliga in die 2. Liga auf.

Präsidentin von Eintracht Braunschweig: Nicole Kumpis. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa