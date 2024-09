Zweiter gegen Erster: Frankfurt gegen Bayern wird das Topspiel des nächsten Bundesliga-Spieltags. In einem Ranking hat ein Frankfurter sogar schon einen Bayern-Star überholt.

Kiel/ Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt gegen Bayern München - der Fußball-Bundesliga steht am nächsten Wochenende gleich das nächste Topspiel ins Haus. Durch das 4:2 (1:1) bei Holstein Kiel sprang die Eintracht auf Platz zwei der Tabelle und fordert nun am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) den deutschen Rekordmeister heraus.

«Wir freuen uns extrem auf Istanbul und dann auf das Spiel gegen Bayern. Das sind geile Spiele. Und wenn es noch um die Tabellenführung geht, dann ist es noch ein Tick geiler», sagte der Frankfurter Nationalspieler Robin Koch. Am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) müssen die Hessen in der Europa League noch bei Besiktas Istanbul ran. Doch das Bayern-Spiel ist in Frankfurt bereits ein großes Thema.

Marmoush überholt Kane

Während der Münchner Torjäger Harry Kane beim jüngsten Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) mit einer Verletzung am Sprunggelenk ausgewechselt werden musste, zog der beste Eintracht-Stürmer Omar Marmoush mit seinen Saisontreffern fünf und sechs in Kiel sogar in der Bundesliga-Torjägerliste am Engländer vorbei.

«Er ist ein sehr guter Spieler. Er spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt. Aber er wird wahrscheinlich mal in einem ganz anderen Verein spielen», sagte selbst der Kieler Trainer Marcel Rapp über Marmoush. In diesem Sommer gab es bereits erste Angebote aus der englischen Premier League für den 25 Jahre alten Ägypter.