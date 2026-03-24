Manuel Neuer feiert einen runden Geburtstag. Und alle sind gespannt, wie lange Deutschlands Rekordtorwart noch als Ü40-Profi weiterspielen will. Wann wäre der perfekte Schlusspunkt beim FC Bayern?

München (dpa) - An seinem runden Geburtstag hätte Manuel Neuer auch im Tor stehen können. Am Freitag, wenn Deutschlands Rekordtorwart 40 wird, tritt die Fußball-Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz zum WM-Test an. Aber nicht mit dem Kapitän des FC Bayern, sondern mit Oliver Baumann im Kasten.

Nach der nächsten schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen ploppten medial zwar nochmals Spekulationen um ein DFB-Comeback der jahrelangen Nummer eins auf. Aber weder Bundestrainer Julian Nagelsmann noch Neuer selbst forcierten das Thema. Neuer bekräftigte sogar, sein Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sei in Stein gemeißelt. Ein 125. Spiel wird es also nicht mehr geben. Und Neuer kann seinen Ehrentag ganz privat mit Frau und Sohn genießen.

Lange Verbindung: Manuel Neuer (l) und der langjährige Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

«Manu wird 40 - Wahnsinn», entfährt es Andreas Köpke, als er mit der Deutschen Presse-Agentur über den Profi spricht, den er so gut kennt. Als Bundestorwarttrainer hat er Neuer von der WM 2010 bis zur EM 2021 hautnah begleitet. «Ich denke gerne an die Zeit zurück mit ihm. Ich habe seine ersten 100 Länderspiele alle zusammen mit ihm gemacht», sagt Köpke stolz.

Köpke: Manu weiß es selbst noch nicht

Deutschlands Europameister-Torwart von 1996 kennt Neuer als Sportler und Persönlichkeit. Und wie viele andere Gratulanten würde auch er zu gerne wissen, was Neuer plant. Hört er auf am Saisonende? Hängt er noch ein Jahr dran? Sein Vertrag in München läuft jedenfalls aus. «Ich bin gespannt. Ich glaube, Manu weiß es selbst noch nicht so richtig», glaubt Köpke.

Er selbst hat mit 39 das Tor geräumt. «40 ist schon eine Hausnummer», sagt Köpke aus eigener Erfahrung. «Da wird er auch mal ins Grübeln kommen.» Neuer gehöre «vom Gesamtpaket her immer noch zu den Top-Torhütern.» Aber: Die Verletzungsanfälligkeit nimmt im höheren Fußballer-Alter zu. Gleich zweimal musste Neuer gerade wegen eines Faserrisses in der Wade pausieren.

Ein längst gewohntes Bild: Manuel Neuer mit der Meisterschale auf dem Münchner Rathausbalkon. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Neuer selbst gewährt kaum Einblicke in seine Überlegungen. Er sei «total entspannt», versicherte er. «Wichtig wird sein, was wir mit unserer Mannschaft machen. Und es wird wichtig sein, wie es mir geht», sagte er mit Blick auf die laufende Saison. Mit den Bayern peilt er gerade das dritte Triple nach 2013 und 2020 an. Könnte es - im Erfolgsfall - einen noch besseren Zeitpunkt für das Karriereende geben?

Als Neuer das Torwartspiel revolutionierte

«Um Titel geht es dem Manu gar nicht mehr», glaubt Köpke. Neuer hat sie reihenweise gewonnen, von einem Dutzend Meisterschaften bis hin zur Champions League. Die Krönung seiner Karriere erlebte er aber schon 2014, als die ganze Welt staunend auf diesen Torwart schaute, der die Bälle nicht nur fantastisch hielt, sondern als spielender Torwart ganz neue Maßstäbe setzte.

Der größte Erfolg: Manuel Neuer 2014 beim Empfang der deutschen Fußball-Weltmeister in Berlin. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

«Man hat immer dieses Algerien-Spiel im Achtelfinale vor Augen. Da hat Manu ja eigentlich Libero gespielt. Da ist er in so einen Flow gekommen. Da hat er als Torwart die Bälle abgelaufen außerhalb des Strafraums», schwärmt Köpke zwölf Jahre später immer noch begeistert: «Manu hat das Torwartspiel schon brutal geprägt. Er hat es auf ein anderes Niveau gehoben.»

Wie geht's weiter? Auch von den Entscheidern beim FC Bayern gib es keine klare Antwort. «40 ist jung», sagte Vincent Kompany vor wenigen Tagen lachend. Der Bayern-Coach wird am 10. April ebenfalls 40. Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger beendete seine Profi-Laufbahn deutlich früher als Neuer. «Meine Knie haben sich anders entschieden», erklärte der Belgier.

Kompany: Bei Bayern kannst du nicht weniger machen

«Hunger ist das wichtigste Wort», findet Kompany. Der Kopf sei entscheidend. Motivation. Willensstärke. Neuer habe sich nach seinem Skiunfall Ende 2022 «von einer ganz großen Verletzung zurückgekämpft», erinnerte Kompany: «Das war beeindruckend.» Und es sei auch in dieser Saison beeindruckend, «wie er sich mental immer wieder motiviert, diese Top-Leistungen zu bringen. Beim FC Bayern kannst du schließlich nicht ein bisschen weniger machen.»

Neuer liebt den Fußball. Den Wettkampf. Die Kabine. Die großen Spiele in den ganz großen Stadien. Die rund 30 Millionen Euro, die der FC Bayern 2011 als Ablöse an Neuers Heimatclub Schalke bezahlte, waren eines der sinnvollsten Investments, die der Bundesliga-Krösus jemals getätigt hat.

Über 53.000 Minuten im Bayern-Tor

«Koan Neuer»-Plakate hielten die Bayern-Fans vor 15 Jahren in der Allianz Arena in die Höhe, als der Transfer des Ur-Schalkers im Raum stand. Die Ablehnung schlug schnell in Anerkennung und Bewunderung um. In den 590 Pflichtspielen bis zu seinem 40. Geburtstag hat Neuer über 53.000 Minuten im Bayern-Tor gestanden. Auch die Bosse wissen, dass der Kapitän über seine Zukunft in erster Linie selbst entscheidet, Verträge hin oder her.

Zwei, die sich verstehen: Manuel Neuer (l) und Jonas Urbig. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Köpke tippt, «dass Manu noch ein Jahr weitermacht. Und ich würde es mir auch wünschen.» Auch für Jonas Urbig (22), den designierten Nachfolger als Münchner Nummer eins. «Die Spiele, die Urbig gemacht hat, waren super. Er ist auf einem sehr guten Weg. Er wird aber nicht von heute auf morgen diese großen Fußstapfen ausfüllen können. Aber er könnte da reinwachsen. Deshalb wäre es positiv, wenn Manu noch ein Jahr dranhängt und ihm den Weg ebnet.»

Anfang April kommt es in der Champions League zum nächsten Duell von Manuel Neuer (l) mit Real Madrids Stürmerstar Vinícius Júnior. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Neuer müsste freilich bereit sein, mehr Spiele abzugeben an Urbig. Vorher erwarten ihn noch große Fußball-Abende als Ü40-Torwart. Gleich nach der Länderspielpause kommt es zum Giganten-Duell mit Real Madrid in der Champions League. «Das ist nochmal ein Highlight für Manu - gegen Vinícius Júnior», sagt Köpke: «Der kann sich dann die Zähne an Manu ausbeißen.»