Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Bundesliga-Comeback beim FC Bayern München gegeben.

München (dpa) - „Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung“, sagte der 36-Jährige vor der Partie an diesem Samstag in Berlin gegen Hertha BSC in einem vom deutschen Rekordmeister veröffentlichten Video. Der Kapitän hatte sieben Pflichtspiele wegen einer Schulterverletzung verpasst.

Neuer äußerte sich auch zuversichtlich für das anstehende WM-Turnier in Katar. „Für die Weltmeisterschaft sieht es natürlich gut aus, wenn ich alle Sachen ganz normal machen kann draußen, mit der Mannschaft trainiere und hoffentlich auch bald spielen werde. Dann steht der Weltmeisterschaft nichts im Wege“, sagte die deutsche Nummer 1.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte vor dem nicht-öffentlichen Abschlusstraining auf dem Vereinsgelände in München angekündigt, dass Neuer bei positivem Verlauf des Härtetests nach Berlin mitreisen und gegen Hertha auch wieder im Tor stehen werde.