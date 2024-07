Der FC Augsburg baut seine Offensive um. Ein physisch starker Stürmer kommt. Dieser ist stolz auf eine Statistik.

Augsburg (dpa) - Mittelstürmer Steve Mounié soll künftig die Tore für Fußball-Bundesligist FC Augsburg schießen. Der 29 Jahre alte Nationalspieler Benins stand zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest 29 unter Vertrag. Dort war sein Vertrag ausgelaufen. In Augsburg unterschrieb er einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027.

Damit geht der Umbau in der Offensivabteilung von Trainer Jess Thorup weiter. Nach Yusuf Kadabayi und Samuel Essende kommt nun eben Mounié. Dieser erzielte in 162 Ligue-1-Spielen 44 Tore. Von 2017 bis 2020 spielte der physisch starke Angreifer in England bei Huddersfield Town. Der Kapitän der Nationalmannschaft Benins erzielte in 53 Länderspielen 17 Tore.

Keine Ablöse

«Steve Mounié ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt. Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein», sagte Sportdirektor Marinko Jurendic über den ablösefreien Zugang.

«Der FC Augsburg hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir beste Voraussetzungen, um meine Stärken auf den Platz zu bringen. Ich werde vom ersten Training an alles für den Verein geben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden», sagte Mounié. «Darüber hinaus erfüllt es mich mit Stolz, dass ich durch den Wechsel der erste Nationalspieler Benins sein werde, der in drei der fünf Top-Ligen Europas zum Einsatz kommen wird.»

Demirovic soll ordentliche Ablöse bringen

Die Neuaufstellung in der Offensive ist auch deshalb notwendig, weil Kapitän und Topscorer Ermedin Demirovic vor dem Abgang steht. Er dürfte eine zweistellige Millionen-Ablöse, vermutlich rund um die 20 Millionen, einbringen. Sven Michel kehrt zum SC Paderborn zurück. Dion Beljo soll für eine Ausleihe im Gespräch sein.