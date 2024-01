Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende. Schon jetzt wird über die Zukunft des Trainers spekuliert. Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat eine klare Meinung zu seinem Club und Klopp.

München (dpa) - Der scheidende Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist aus Sicht des Münchner Kapitäns Manuel Neuer zukünftig ein «potenzieller Kandidat» für das Traineramt beim FC Bayern.

«Ich glaube, dass es von ihm abhängt. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern was dagegen hat», sagte der 37 Jahre alte Torhüter bei einem Fanclub-Treffen laut «Bild»-Zeitung zu einer möglichen Zukunft von Klopp bei den Münchnern. Der frühere BVB-Coach sei ein «renommierter, sehr guter, erfahrener, taktisch gewiefter Trainer, der bei allen Fußballern und Sportlern großen Respekt gewinnt», urteilte Neuer.

Der 56 Jahre alte Klopp hatte vergangene Woche seinen Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende angekündigt. Klopp hatte jedoch bereits vor einiger Zeit erklärt, dass er nach einem Abschied aus Liverpool erst einmal pausieren wolle. Er war zuletzt auch immer wieder als Bundestrainer und bei anderen europäischen Spitzenclubs gehandelt worden. «Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte», sagte Neuer über den früheren Bundesliga-Coach.

Bei den Münchnern hat Thomas Tuchel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Unter dem 50-Jährigen sind die Bayern in der Liga derzeit nur Zweiter und schieden früh aus dem Pokal aus; auch an der Spielweise gibt es immer wieder Kritik. Ob Klopp in Zukunft eine Option für den Rekordmeister sein könnte, hängt aus Sicht von Neuer vor allem von dessen Plänen ab: «Ob er das will, ist natürlich seine Sache. Oder ob er sagt, er will erst mal Pause machen. Vielleicht auch nicht mehr das Tagesgeschäft – eventuell einmal Nationaltrainer sein, kann ich mir auch vorstellen für ihn. Es hängt in erster Linie natürlich von ihm selbst ab.»