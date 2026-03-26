Es sind gute Nachrichten für Jamal Musiala. Der Nationalspieler des FC Bayern absolviert während der Länderspielpause eine individuelle Einheit. Zuletzt bremste ihn eine Schmerzreaktion aus.

München (dpa) - Nationalspieler Jamal Musiala hat erstmals nach seiner Schmerzreaktion am operierten linken Fuß beim FC Bayern wieder auf dem Rasen trainiert. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 23 Jahre alte Offensivspieler am heutigen Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Trainingsgelände der Münchner.

Musiala hat vor mehr als zwei Wochen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) eine Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk verspürt, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte. Danach war er monatelang ausgefallen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete bei den Testspielen am Freitag in der Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana auf den Spielmacher. Musiala hat seine letzten DFB-Einsätze im März 2025 im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien bestritten. Die WM im Sommer ist das große Ziel für ihn mit der Nationalmannschaft.

Spitzenreiter FC Bayern ist in der Bundesliga am 4. April beim SC Freiburg wieder gefordert, drei Tage später geht es in der Champions League bei Real Madrid weiter.

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