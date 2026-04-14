Am Samstag gab es beim Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Leverkusen einen medizinischen Notfall. Letztlich ohne Erfolg: Der BVB-Fan ist inzwischen gestorben.

Dortmund (dpa) - Ein Fan von Borussia Dortmund, der während des Bundesliga-Spiels am Samstag gegen Bayer Leverkusen notärztlich versorgt werden musste, ist gestorben. Das teilte der BVB mit. Beim 0:1 der Dortmunder war es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen. Beide Fangruppen hatten sich daraufhin nach der Halbzeit ruhig verhalten und Gesänge und Anfeuerungen eingestellt.

Erst eine Woche zuvor beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln war ein zunächst reanimierter 87 Jahre alter Mann in der Folge gestorben.