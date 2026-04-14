Bundesliga Nach Notarzt-Einsatz: BVB-Fan gestorben

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
BVB-Fans schweigen infolge eines medizinischen Not-Einsatzes im Stadion

Am Samstag gab es beim Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Leverkusen einen medizinischen Notfall. Letztlich ohne Erfolg: Der BVB-Fan ist inzwischen gestorben.

Dortmund (dpa) - Ein Fan von Borussia Dortmund, der während des Bundesliga-Spiels am Samstag gegen Bayer Leverkusen notärztlich versorgt werden musste, ist gestorben. Das teilte der BVB mit. Beim 0:1 der Dortmunder war es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen. Beide Fangruppen hatten sich daraufhin nach der Halbzeit ruhig verhalten und Gesänge und Anfeuerungen eingestellt.

Erst eine Woche zuvor beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln war ein zunächst reanimierter 87 Jahre alter Mann in der Folge gestorben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
BVB Bayer 04 Leverkusen Alle Themen
x