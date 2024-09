Kevin Kampl fällt nicht längerfristig aus. Dennoch brauch Coach Rose beim FC St. Pauli frische Kräfte. Notfalls fällt die Entscheidung erst in Hamburg, «wer wie früh aus dem Bett kommt».

Leipzig (dpa) - Kevin Kampl wird bei RB Leipzig nicht längerfristig ausfallen. Cheftrainer Marco Rose gab nach der MRT-Untersuchung leichte Entwarnung. «Er ist sehr glücklich zurückgekommen. Das MRT war nicht so wild, wir reden nicht über einen Ausfall von Monaten oder vielen Wochen», sagte Rose.

Ein Einsatz an diesem Sonntag (19.00 Uhr/ DAZN) in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli kommt jedoch zu früh. Mittelfeldspieler Kampl musste im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (1:2) kurzfristig wegen Adduktorenprobleme passen.

Rose will wie schon in Madrid weiter rotieren lassen. «Die Jungs sind gerade alle im Check. Es war schon eine intensive Partie. Die Jungs haben da alles auf dem Platz gelassen», sagte Rose. «Wir werden auf jeden Fall Frische bringen, wie viele frische Spieler es jetzt werden, das sehen wir dann. Mal sehen, wie wer in Hamburg früh aus dem Bett kommt.»

Hält die Ligaserie der Sachsen?

Nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage seit sieben Monaten in Madrid könnte auch am Millerntor in Hamburg die Bundesliga-Serie von RB mit saisonübergreifend 14 Spielen ohne Niederlage reißen. Punktet Leipzig aber, wäre es die Einstellung des Vereinsrekords aus dem Jahr 2019.

«Uns erwartet wieder ein geiles Spiel. Wir müssen das zu 100 Prozent annehmen. Wenn du nicht zu 100 Prozent da bist, werden sie dich fressen», sagte Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner.