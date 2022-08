Mittelfeldspieler Marco Richter hat erstmals seit seiner Hodenkrebs-Operation wieder am Mannschaftstraining von Hertha BSC teilgenommen. Der 24-Jährige betrat gemeinsam mit Teamkollege Maximilian Mittelstädt den Trainingsplatz.

Berlin (dpa) - Vor dem Trainingslager der Hertha Mitte Juni war bei Richter ein Hodentumor entdeckt worden, der eine Operation erforderlich machte. Anders als Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin) und Sébastien Haller (Borussia Dortmund) muss sich Richter keiner Chemotherapie wegen der Krebserkrankung unterziehen. Der 24-Jährige hatte Anfang August das individuelle Training wieder aufgenommen.

Neuzugang Jean-Paul Boëtius nahm am Dienstag erstmals am Mannschaftstraining teil. Seine Verpflichtung hatte die Hertha am Montag verkündet.