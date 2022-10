Alphonso Davies vom FC Bayern München hat im Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund eine Schädelprellung erlitten. Das ergaben laut Mitteilung die Untersuchungen beim Kanadier.

München (dpa) - Dem 21-Jährigen gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Am Sonntag musste der Außenverteidiger mit dem Training aussetzen. Ob er länger pausieren muss, teilte der Verein nicht mit. Das nächste Spiel steht am Mittwoch in der Fußball-Champions-League bei Viktoria Pilsen an.

Davies hatte kurz vor der Halbzeit einen Tritt von Dortmunds Jude Bellingham ins Gesicht bekommen und musste anschließend ausgewechselt werden. Über diese Szene war im Anschluss viel diskutiert worden. Bellingham war zu diesem Zeitpunkt gelb-verwarnt und hätte bei einer weiteren Verwarnung vom Platz gemusst.