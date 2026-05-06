Mit Trauerflor und Schweigeminute erinnert der Fußball-Bundesligist am Wochenende an die Opfer der Amok-Fahrt.

Leipzig (dpa) - Die Profimannschaften sowie das U19-Team von RB Leipzig werden bei ihren Spielen am Wochenende mit Trauerflor auflaufen. Wie der Club bekannt gab, gilt dies als Zeichen des Gedenkens und der Verbundenheit mit den Opfern, ihren Familien und allen, die von der Amok-Fahrt in der Leipziger Innenstadt betroffen sind. Zudem wird es vor Anpfiff jeweils eine Schweigeminute geben. «RB Leipzig setzt damit ein gemeinsames, stilles Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts in unserer Stadt»,schrieb der Verein mit.

Zwei Menschen sterben bei Amok-Fahrt

Laut Polizei war der Täter am Montag im Stadtzentrum in die Grimmaische Straße gefahren, die zu den zentralen Einkaufsstraßen der Stadt gehört. In der Fußgängerzone erfasste er mehrere Menschen mit seinem Wagen. Zwei Menschen starben, sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer brachte das Auto anschließend selbst zum Stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.