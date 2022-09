Eine Rückkehr von Torhüter Alexander Nübel zum FC Bayern München ist nach den Worten von dessen Berater fest eingeplant.

München (dpa) - „Da müsste schon einiges dazwischenkommen, damit das nicht passiert“, sagte Spielerberater Stefan Backs dem TV-Sender Sky am Donnerstagabend. Derzeit ist Nübel an die AS Monaco ausgeliehen, die Verantwortlichen des FC Bayern würden aber klar kommunizieren, dass sie mit dem 25-Jährigen planten, sagte Backs. Alle Parteien wollten eigentlich, dass Nübel die Nummer eins des FC Bayern werde.

Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München war er dort zumeist Ersatz hinter Nationaltorwart Manuel Neuer und wechselte daher im vorigen Sommer nach Monaco. Der Vertrag des 36-jährigen Neuer wurde in diesem Frühjahr bis 2024 verlängert. Da Nübel nach den Worten seines Beraters ausschließt, noch einmal gemeinsam mit Neuer im Kader zu stehen, müsste er nach jetzigem Stand im kommenden Sommer erneut verliehen werden. Ob erneut nach Monaco oder an einen anderen Club, sei jetzt noch nicht klar, erklärte Backs.

Nübels Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister läuft bis Mitte 2025. „Sollte Bayern mit dem Manuel Neuer langfristig noch mal verlängern, dann muss der Alex halt einen anderen Weg einschlagen, dann ist das halt so“, sagte Backs.