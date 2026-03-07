Nach fast einem Jahr trifft Jamal Musiala wieder in der Bundesliga. Trainer Kompany will die deutsche WM-Hoffnung weiter beschützen. Ein 17-Jähriger genießt sein Fußball-Märchen.

München (dpa) - Tor-Comeback in der Bundesliga, 90-Minuten-Einsatz - und am Ende trug er sogar die Kapitänsbinde: Jamal Musiala genoss das 4:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach nach einer langen Leidenszeit ganz besonders.

«Mit solchen Spielen komme ich wieder in den Rhythmus, deshalb bin ich sehr glücklich», sagte der Münchner Mittelfeldstar beim TV-Sender Sky. «Die Kapitänsbinde war eine große Ehre für mich. Als ich danach über den Platz gelaufen bin, hat sie sich schon ein bisschen schwer angefühlt.»

«Kleine Momente», die Musiala guttun

Der deutsche WM-Hoffnungsträger kommt nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer bei der Club-WM in den USA Stück für Stück in Schwung. «Das sind so kleine Momente, die ihm jetzt guttun», sagte Sportvorstand Max Eberl. Musiala verwandelte anstelle des angeschlagen fehlenden Elfmeter-Spezialisten Harry Kane den Strafstoß zum 3:0-Zwischenstand.

Jamal Musiala trifft als Vertreter von Harry Kane vom Elfmeterpunkt. Foto: Harry Langer/dpa

«Den Elfmeter musst du erstmal so machen in der Coolness. Aber das erwarten wir auch von Jamal», sagte Eberl. Luis Díaz, Konrad Laimer und Nicolas Jackson erzielten die weiteren Treffer für den enteilten Bundesliga-Tabellenführer.

Kompany: Ich schütze ihn weiter

«Der Fuß ist ein bisschen müde. Aber es fühlt sich gut an. Es war mein dritter Start jetzt, und die ersten 90 Minuten nach der Verletzung. Das tut gut», sagte Musiala. Der 23-Jährige hatte sich bei der Club-WM 2025 beim Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain bei einem schweren Zusammenprall mit Torwart Gianluigi Donnarumma einen Bruch des Wadenbeins und eine Verrenkung des Sprunggelenks zugezogen.

Man müsse sich der Schwere der Verletzung immer wieder bewusst sein, mahnte Trainer Vincent Kompany. «Ich bleibe noch sehr ruhig mit Jamal, ich schütze ihn trotzdem noch.» Das dürfte ganz im Sinne von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein, der für die Weltmeisterschaft fest mit dem Bayern-Star plant. Den ersten DFB-Kader im WM-Jahr wird Nagelsmann am 19. März benennen.

Und dann war da noch ein Bayern-Märchen

«Er wird irgendwann sein bestes Niveau wieder haben, vielleicht noch besser», sagte Kompany und verwies auf die körperlichen Fortschritte, die Musiala auf dem Weg zum Comeback gemacht habe. Sein erstes Tor nach der Verletzung hatte Musiala in der Champions League beim Sieg in Eindhoven erzielt.

Im Schatten des ersten Bundesliga-Tores von Musiala seit April 2025 freute sich ein 17 Jahre alter Bayern-Debütant über ein besonderes Kapitel eines Fußball-Märchens. Der in São Paulo geborene Maycon Cardozo, der den größten Teil seiner Kindheit in Thailand verbrachte, empfahl sich über ein Nachwuchsprojekt der Münchner - und erfüllte sich jetzt einen Traum. «Wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung schaffen, ist das für den FC Bayern eine großartige Geschichte», sagte Eberl über den 1,65 Meter großen Flügelspieler.