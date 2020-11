Nach dem Länderspiel-Ärger im Oktober lassen Bremen und Bielefeld diesmal keine Nationalspieler gehen. Die Top-Clubs hingegen stehen dem nächsten internationalen Dreierpack offen gegenüber. Auch die TSG Hoffenheim stellt Spieler ab - allerdings nicht alle.

Frankfurt/Main (dpa) - In der Debatte um die Abstellung von Fußball-Nationalspielern haben die Bundesliga-Spitzenclubs um Serienmeister FC Bayern moderate Töne angestimmt.

Im Gegensatz zu Werder Bremen und Arminia Bielefeld, die in den kommenden beiden Wochen keine Reisen in Corona-Risikogebiete zulassen, planen Bayern, RB Leipzig und weitere nationale Topclubs, ihre Profis ganz normal abzustellen. „Wir stehen der Sache offen und positiv gegenüber, weil jeder einzelne Spieler gerne zu seiner Nationalmannschaft geht und gerne für sein Land spielt“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund.

Die Münchner sind von Länderspielreisen traditionell am meisten betroffen. „Aktuell sieht es so aus, dass alle zu ihren Nationalmannschaften gehen werden“, kündigte der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw an. Es gebe noch Einzelfälle, bei denen man prüfe, wie zum Beispiel bei Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting, der in die Auswahl Kameruns berufen wurde.

Werder Bremen hatte am Donnerstag Aufsehen erregt, weil der Club seine Profis für die kommende Abstellungsperiode nicht freigibt. Betroffen sind unter anderen Marco Friedl (Österreich), Milos Veljkovic (Serbien), Milot Rashica (Kosovo), Yuya Osako (Japan) und Josh Sargent (USA). Hintergrund ist eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamtes, die vorsieht, dass Spieler, die aus internationalen Risikogebieten zurückkehren, für fünf Tage in Quarantäne müssen. Auch Aufsteiger Bielefeld wird fünf seiner Spieler nicht abstellen.

Die Bundesliga-Spitze hat da offenbar weniger Bedenken. So wird auch RB Leipzig seine berufenen Profis ohne Einschränkungen auf die bevorstehenden Reisen schicken. Trainer Julian Nagelsmann sagte: „Wir stellen die Spieler grundsätzlich ab, weil eine Abstellungspflicht besteht. Es gibt Maßnahmen wie Tests, wenn die Spieler zurückkommen.“ Man spreche aber mit den Nationaltrainern über die Belastung, vor allem in den Testspielen. Gladbachs Max Eberl erklärte, die Situation liege anders als in Bremen und Bielefeld. Bei der Borussia müsse nach Rückkehr kein Spieler grundsätzlich in Quarantäne.

Im Oktober am schwersten von Corona-Fällen betroffen war die TSG 1899 Hoffenheim. Andrej Kramaric und Kasim Adams kamen mit positiven Tests von der Länderspielreise zurück, Pavel Kaderabek musste nach einem Corona-Fall in seinem Umfeld in Quarantäne. Das Trio verpasste seither sechs Pflichtspiele. Trotz der Vorfälle wollen die Kraichgauer erneut Profis abstellen, wie Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag verdeutlichte. Vize-Weltmeister Kramaric fährt allerdings nicht, wie Sportchef Alexander Rosen bei Nitro verriet: „Ich bin sehr froh, dass er nicht zur Nationalmannschaft geht.“

© dpa-infocom, dpa:201106-99-235104/5