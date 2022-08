Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Angreifer Luca Pfeiffer. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Laut «Bild», «Stuttgarter Nachrichten» und «Stuttgarter Zeitung» sollen sich die Parteien über einen Wechsel schon einig sein.

Stuttgart (dpa) - Pfeiffer war vergangene Saison vom dänischen Club FC Midtjylland an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen. Für den Zweitligisten erzielte der 25-Jährige 17 Tore in 32 Liga-Spielen. Sein Vertrag in Midtjylland läuft noch bis 2024.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hatte vergangene Woche gesagt, dass die Schwaben die Verpflichtung eines weiteren Stürmers erwägen - und zwar unabhängig davon, ob ihr Torjäger Sasa Kalajdzic den Club in diesem Sommer noch verlässt oder bleibt. Man werde aber nur handeln, wenn es wirtschaftlich passt, hatte Mislintat betont.