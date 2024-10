Kapitän Emre Can ist in den vergangenen Tagen zum Gesicht der Krise von Borussia Dortmund geworden. Dazu hat auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus eine Meinung.

Dortmund (dpa) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stellt die Kapitänsrolle von Nationalspieler Emre Can bei Borussia Dortmund infrage. «Er hat nicht das Standing bei den Fans, wie es ein Kapitän eigentlich haben sollte. Nämlich unantastbar zu sein, wie es zum Beispiel ein Marco Reus war», schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne. «Dieser hat zuletzt auch nicht immer überragend gespielt, aber er hatte den bei Fans und Verantwortlichen den Status: "Du bist unser Kapitän!"»

Can (30) war zuletzt von Fans und Medien für wiederholt schwache Leistungen kritisiert worden. Der BVB steckt nach enttäuschenden Leistungen unter dem neuen Trainer Nuri Sahin in der Krise, am Dienstag (20.45 Uhr) steht das DFB-Pokal-Spiel beim VfL Wolfsburg an.

«Wenn er (Sahin) Can die Kapitänsbinde wegnehmen würde, würde das im Moment wieder für Unruhe sorgen, aber es bringt nichts, wenn ein Kapitän ständig kritisiert wird, teilweise auch zurecht», schreibt Matthäus, der von Sahin mehr Führungsstärke fordert: «Er muss Entscheidungen treffen. Klare Entscheidungen, manchmal auch unpopuläre Entscheidungen.»