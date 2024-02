Nationalspieler Thomas Müller ist zurück in der Startelf des FC Bayern. Geht es nach Lothar Matthäus, sollte das auch beim anstehenden Bundesliga-Gipfel so bleiben.

München (dpa) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus plädiert für einen Startelfeinsatz von Thomas Müller auch im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern am kommenden Samstag bei Bayer Leverkusen.

«Für mich muss er spielen», sagte der 62 Jahre alte Matthäus in der Talkshow «Sky90». Beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach habe Müller zuletzt überzeugt. «Mit seiner Begeisterung, die er auf die Mannschaft überträgt und seiner Qualität ist er für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Elf», sagte Matthäus vor der Begegnung des deutschen Fußballmeisters beim Tabellenführer.

«Leverkusen bekommt ein bisschen Probleme, wenn man sie früh attackiert. Sie spielen wenig lange Bälle und wollen sich rauskombinieren», sagte Matthäus. «Sie haben technisch gute Spieler, aber wenn diese mit großem Druck bearbeitet werden, werden sie auch Fehler machen. Davon kann Bayern profitieren und Müller kann dieses frühe Pressing lenken.»

Nach drei Spielen nacheinander auf der Bank hatte der 34 Jahre alte Müller gegen Gladbach wieder in der Anfangsformation von Trainer Thomas Tuchel gestanden. «Gerade in so einem Spiel wie gegen Leverkusen brauchst du vorne Spieler, die die Mannschaft mitziehen und ins Pressing gehen», sagte auch Müllers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi bei «Sky90» und lobte Müller: «Für mich als Spieler hat er mir immer geholfen mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft mitzieht.»