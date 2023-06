Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt an einen größeren Umbruch beim FC Bayern München in diesem Sommer. «Sicher bin ich mir, dass aus dem aktuellen Kader noch fünf bis sechs Spieler in der nächsten Saison das Bayern-Trikot nicht mehr tragen werden», schrieb der frühere Bayern-Kapitän in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Als Streich-Kandidaten nannte er Yann Sommer, Sadio Mané, Ryan Gravenberch und die zuletzt verliehenen Marcel Sabitzer und Alexander Nübel.

München (dpa) - «Fakt ist: Bayern muss für Neues Platz machen und die Transfers auch bezahlen. Deshalb wird sich noch einiges tun», schrieb Matthäus. Um einen Mittelstürmer der Extraklasse zu holen, könnten die Bayern vielleicht auch einen Spieler anbieten «und noch etwas Geld draufpacken», meinte der Weltmeister von 1990: «Vielleicht hat ja jemand Interesse an Goretzka und dafür einen Stürmer im Angebot?»

Enttäuscht sei er vor allem von Mané, der im vergangenen Sommer noch als Königstransfer angesehen wurde. «Mané war vom Namen her ein attraktiver Transfer, der leider nicht funktioniert hat. Zwei gute Spiele, eine schwere Verletzung und dann ist er charakterlich negativ gegenüber einem Mitspieler und seinem Trainer aufgefallen.»