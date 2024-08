Borussia Dortmund hat für die neue Bundesliga-Saison aufgerüstet. Lothar Matthäus bewertet die Einkaufspolitik des BVB und spricht über Titelchancen.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund wird nach Ansicht von Lothar Matthäus in der kommenden Saison wieder ein Titelanwärter sein. Das hat für den Rekord-Nationalspieler vor allem mit der Einkaufspolitik des BVB zu tun. «Die Einkaufspolitik von Dortmund gefällt mir sehr, dafür kriegen sie in diesem Jahr eine glatte 1. Wenn ich sehe, was sie geholt haben, muss man mit Dortmund rechnen», sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die Borussia hat bislang den brasilianischen Rechtsverteidiger Yan Couto, Torjäger Serhou Guirassy sowie die Nationalspieler Pascal Groß, Waldemar Anton und Maximilian Beier verpflichtet. Die Dortmunder starten am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

«Ich freue mich auf eine Bundesliga, die jetzt klare Züge bekommt, wo es 4,5 Mannschaften gibt, die oben mitspielen können. Die werden nicht alle punktgleich ins Ziel einlaufen, die sind aber eng zusammen», sagte der Sky-Experte. «Ich erwarte nicht, dass eine Mannschaft so klar wie Leverkusen letzte Saison Meister wird. Ich schätze, dass es ein ganz enger Zweikampf zwischen Leverkusen und Bayern wird, wo der BVB aber jederzeit eingreifen kann.»