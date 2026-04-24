Vor rund zehn Jahren heirateten die beiden, bekamen drei gemeinsame Kinder. Nun wird bekannt: Mario Gomez und seine Frau gehen getrennte Wege.

Berlin (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez und seine Frau Carina haben sich getrennt. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Gomez' Rechtsanwalt, Christian Schertz, dass das Paar sich bereits vor geraumer Zeit getrennt habe. Er bat auch im Interesse der gemeinsamen Kinder die Privatsphäre der Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

Das Paar hatte im Juli 2016 geheiratet, etwa drei Jahre zuvor waren das Model und der Fußballer zusammengekommen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge.

Mario Gomez (40) arbeitet inzwischen als Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International und unterstützt dabei Jürgen Klopp. In seiner aktiven Zeit als Profifußballer bestritt Gomez 78 Länderspiele und stand unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München auf dem Platz. 2007 wurde er Deutschlands Fußballer des Jahres, in der Saison 2010/2011 war er Bundesliga-Torschützenkönig.