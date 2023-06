Sadio Mané will auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. «Ja, so Gott will», antwortete der 31 Jahre alte Stürmer beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. «Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren.»

Berlin (dpa) - Aktuell befindet sich Mané im Urlaub in seiner senegalesischen Heimat. «Es geht mir gut, ich bin bei meiner Familie, ich ruhe mich aus», erklärte er. Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt, konnte die in ihn gesteckten Erwartungen dort aber noch nicht erfüllen, war zuletzt keine Stammkraft mehr. In 38 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwölf Tore. «Das war schwierig, eine komplizierte Saison», sagte Mané.

Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war der Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht. «Solche Vorfälle gibt es, das ist vorbei und geregelt, das liegt hinter uns», betonte der senegalesische Nationalmannschaftskapitän. «Wir werden versuchen, gemeinsam zu kämpfen, um dem Club zu helfen, in der kommenden Saison seine Ziele zu erreichen.» Trotz anderer Angebote werde er, wenn alles gut läuft, beim FC Bayern bleiben. Manés Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.