Ohne Stürmer Jonathan Burkardt ist der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ins Trainingslager nach Mallorca aufgebrochen. Der U21-Nationalspieler habe sich in München einer Knieoperation unterzogen, teilten die Rheinhessen mit.

Mainz (dpa) - Burkardt hatte sich im letzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen Eintracht Frankfurt eine Verstauchung des linken Kniegelenks zugezogen. Der Eingriff soll dazu beitragen, die Genesung zu beschleunigen. Der 22 Jahre alte Angreifer soll voraussichtlich Anfang Januar wieder ins Teamtraining einsteigen.

Nicht mit dabei sind im Trainingslager auch Maxim Leitsch (Ermüdungszustand), Marlon Mustapha (Reha) sowie die WM-Fahrer Silvan Widmer, Edimilson Fernandes und Jae-Sung Lee. Trainer Bo Svensson machte sich am Montag mit insgesamt 24 Spielern, darunter drei Torhüter, auf den Weg auf die Urlaubsinsel. Dort stehen am Mittwoch und Samstag auch zwei Testspiele gegen den spanischen Club RCD Mallorca an.