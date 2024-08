Nicht Franz Beckenbauer, nicht Sepp Maier oder Oliver Kahn: Der Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für den FC Bayern München heißt jetzt Thomas Müller.

München (dpa) - Weltmeister, Champions-League-Sieger, deutscher Meister: Das alles hat Thomas Müller in seiner Karriere schon erreicht. Gleich zu Beginn seiner womöglich letzten Saison als Fußball-Profi stellte der 34-Jährige nun auch noch zwei Rekorde in der ruhmreichen Geschichte des FC Bayern München auf.

Mit seinem 474. Bundesliga-Einsatz stieg er am Sonntag beim 3:2-Sieg in Wolfsburg vor Sepp Maier zum alleinigen Münchner Rekordspieler in der höchsten deutschen Spielklasse auf. Bei seiner Premiere am 15. August 2008 gegen den Hamburger SV (2:2) hieß der Bayern-Trainer noch Jürgen Klinsmann.

Mit 709 Bayern-Spielen in allen Wettbewerben zog Müller in dieser Kategorie mit der Torwart-Legende Maier gleich. Diesen Rekord will Müller nun am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg verbessern.

«Mit seiner Routine, mit seiner Überzeugung und Spielfreude tut er der Mannschaft gut», sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem Spiel in Wolfsburg über Müller. Als der Fan-Liebling in der 65. Minute eingewechselt wurde, lagen die Bayern noch mit 1:2 zurück. Am Ende hieß es 3:2 für den deutschen Rekordmeister. Und «er war an allen wichtigen Situationen beteiligt», lobte Freund.

Restlos anfreunden kann sich Müller mit seiner Rolle als Einwechselspieler und Ersatz für Jamal Musiala, Harry Kane oder Michael Olise aber auch im 16. Profijahr noch nicht: «Mir wäre am liebsten, ich könnte diesen Ruck ein bisschen früher geben», sagte er.