Auf den FC Bayern kommt nach dem Tod von Franz Beckenbauer ein emotionaler Fußball-Abend zu. Thomas Müller hat vor dem ersten Spiel nach der Winterpause eine Forderung.

Deutschland (dpa) - Nach dem Tod von Franz Beckenbauer geht Fußball-Nationalspieler Thomas Müller «mit gemischten Gefühlen» ins erste Spiel der Bayern nach der Winterpause gegen die TSG Hoffenheim am Abend (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN).

«Ruhe in Frieden, Franz. Danke für alles», überschrieb Müller seinen in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videobeitrag. «Der Respekt für die Persönlichkeit, die Fußball-Figur, den Menschen ist unendlich groß. Die Dankbarkeit ist enorm. Ich glaube, das wird man auch im Stadion spüren. (...). Wir reißen uns am Riemen, dass wir das Spiel auch gewinnen.»

Nach dem Tod von Beckenbauer am Sonntag im Alter von 78 Jahren laufen beide Mannschaften mit Trauerflor auf. Dazu wird es eine Gedenkminute geben. Erinnerungen an das Lebenswerk des «Kaisers» werden für gefühlvolle Momente in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena sorgen.

Der Tod von Beckenbauer überschatte natürlich alles, sagte der 34-Jährige vor dem ersten Bundesligaspiel des Jahres. Müller sagte, es mache ihn stolz, für den FC Bayern zu spielen. «Es lässt einem so bewusst werden, welch besondere Spieler, in diesem Fall der besonderste Spieler, Kaiser Franz Beckenbauer, für diesen Verein, für den FC Bayern gespielt hat, den Verein und auch das Land Deutschland, das Fußball-Land Deutschland, bekannt gemacht haben.» Müller ist froh, dass er «die Farben des FC Bayern jetzt schon so lange tragen darf».