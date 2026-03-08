Bundesliga Linienrichter verletzt: Rollentausch bei Bundesliga-Spiel

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt
Musste verletzt ausgewechselt werden: Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz (r).

Beim Bundesliga-Spiel zwischen St. Pauli und Frankfurt verletzte sich der Linienrichter. An der Seitenlinie konnte er nicht mehr weitermachen. Aber er tauschte einfach den Job.

Hamburg (dpa) - Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt ist es zu einem Rollentausch innerhalb des Schiedsrichter-Teams gekommen. Der Linienrichter Christian Dietz verletzte sich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit an der Wade, musste behandelt werden und konnte zumindest nicht mehr weiter an der Seitenlinie auf und ab laufen.

Nach einer mehrminütigen Unterbrechung übernahm deshalb der 4. Offizielle Eric Weisbach seinen Job - und Dietz stellte sich mit bandagiertem Unterschenkel zumindest bis zur Halbzeitpause zwischen die beiden Trainerbänke. In der zweiten Hälfte sprang der Schiedsrichter-Beobachter des DFB für ihn ein, der dafür von der Tribüne geholt wurde.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Hamburg Eintracht Frankfurt FC St. Pauli Alle Themen
x